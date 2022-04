Nora Gharib stevende af op een burn-out: “Na alweer een nacht van vier uur in de auto in slaap gevallen”

“Twee maanden geleden stevende ik op een burn-out af”, vertelt Nora Gharib in ‘HUMO’. “Ik ramde twee, drie opnames in één werkdag, ik moest tussendoor mijn dochter afhalen in de crèche omdat ze ziek was, en ik klopte nachtshiften in het ziekenhuis voor ‘Een echte job’ ... Toen hebben ze mij bij ‘Dancing with the Stars’ vaak zien huilen. Ik was gewoon óp, ook mentaal. De laatste weken heb ik tegen de hoofdchoreografe gezegd: ‘Zeg maar wat ik moet doen en ik zal het doen, maar ik ben het kotsbeu’. Mijn danspartner heeft ook afgezien. Ik was er liever uit gegaan, maar ik bleef er maar in zitten”, vertelt de presentatrice, die momenteel op VTM ‘Blind gesprongen' presenteert.

Eén keertje liep het bijna mis, toen Nora op één dag afleveringen van ‘Een echte job’, ‘Blind gesprongen’ en ‘Dancing with the Stars' moest opnemen. “Na alweer een nacht van vier uur moest ik naar Brugge rijden, en vijf minuten voor ik op mijn bestemming was, werd het wat te gezellig in de auto: ik had de verwarming én de zetelverwarming aangezet. Het licht sprong op groen, en het enige wat ik me nog herinner, is dat ik wat later aan een ander verkeerslicht wakker schoot”, klinkt het. “Paniek! Ik trilde over mijn hele lijf en heb huilend een vriendin gebeld. Dat was hét signaal om af te bouwen. Ik ga in de toekomst echt minder hooi op mijn vork nemen.”