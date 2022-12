Nora Gharib presenteert ‘Tiny House Battle’: “Ik wil programma’s maken die meer zijn dan alleen entertainment”

TV RECENSIE. ‘The Patient’: “Een kuitenbij­ter, maar tenminste anders dan alle seriemoor­de­naar­shows die u recent zag”

De meest zielige man op uw kijkbuis wordt dezer dagen vertolkt door Steve Carell. De acteur die vooral bekend is voor z’n komische rollen in onder meer ‘The Office’ en ‘Evan Almighty’ speelt in ‘The Patient’ een Joodse therapeut die worstelt met het orthodoxe geloof van z’n zoon, rouwt om z’n zopas overleden vrouw en daarbovenop ook nog eens ontvoerd wordt door een patiënt die een seriemoordenaar blijkt te zijn, maar daarvan af wil. Of deze nerveuze thrillerreeks op Disney+ ook zo therapeutisch is dat het een doorbraak in het controversiële seriemoordenaar-genre kan forceren? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

7 december