Nora Gharib neemt Kobe Ilsen mee naar moskee: "Ik kan me geen leven inbeelden met iemand die niet in Allah gelooft"

Wanneer Kobe Ilsen de moskee in Hoboken - de oudste in ons land - bezoekt, komt hij in contact met Nora Gharib. Haar papa Mostafa is er moskeeportier, wat wil zeggen dat hij er bij elk van de vijf gebeden per dag aanwezig is. Ook bij het gebed van 3u 's morgens in de zomer.

Nora en haar papa leggen de gebruiken van moslims uit aan Ilsen, waarbij de actrice ook benadrukt dat het geloof in Allah voor haar heel belangrijk is. "Ik kan me geen leven inbeelden met iemand die niet hetzelfde geloof heeft", vertelt de Antwerpse van Marokkaanse origine. "Stel dat ik tegen mijn kind zeg: 'Je mag geen alcohol drinken', terwijl mijn man zegt dat het wel mag... Dat zou nooit lukken."

Fluisteren

De jonge mama - haar dochter Chams is nu een half jaar - vertelt ook dat er in de islam geen doop plaatsvindt. "Maar we hebben wel een belangrijk moment direct na de geboorte, waarbij het kindje in het rechteroor krijgt ingefluisterd dat er maar één god is."

In tegenstelling tot wat heel wat mensen denken, vindt een islamistische trouw ook nooit plaats in de moskee, vertelt Nora. "Dat gebeurt gewoon in een feestzaal, maar het vragen van de hand van de dochter vindt wel plaats in het ouderlijk huis. Die vraag aan de vader is bij ons écht een must." (DBJ)

Volledig scherm © één