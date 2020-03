Nora Gharib krijgt een meisje Redactie

17 maart 2020

06u49

Een verrassing van formaat voor 'Merci voor de muziek'-presentatrice Nora Gharib (26) en haar man Anson. De twee verwachten dit voorjaar hun eerste kindje, en tijdens hun gender reveal-party, een feestje waarbij je het geslacht van je kindje te weten komt, keken ze blij verrast op toen ze hoorden dat het een meisje is.

Nora en haar man waren er namelijk van overtuigd dat het een zoontje zou worden. De roze confetti die tijdens het feestje in het rond vloog, bewees het tegendeel. It’s a girl!

Nora en Anson stapten in 2017 in het huwelijksbootje, na enkele tegenkantingen. Onder meer de ouders van Nora zagen de relatie aanvankelijk niet zitten, vertelde ze in Story. “Mijn ouders hadden niets tegen Anson persoonlijk, maar ze hadden me graag met een Marokkaan samen gezien. Ze hadden het gevoel dat het niet zou lukken door onze cultuurverschillen. Ze geloofden eerst niet in onze relatie, maar intussen zien ze in dat ze onnodig bezorgd waren. Het gaat goed tussen ons en ze zien dat Anson een lieve jongen is. Er is niemand die zo goed voor mij zou zorgen als hij, beseffen ze nu.”

En het huwelijksleven met Anson, die zich tot de islam bekeerde, bevalt haar wel: “Ik merk totaal geen verschil. We leerden elkaar kennen op school en we kennen mekaar intussen door en door. Ik wist meteen dat hij de ware was voor mij, maar vraag me niet waarom. Ik voel me gewoon op mijn gemak bij hem. We delen dezelfde visie, waarden en normen. We houden allebei van sport en we zijn familiemensen.“ Nu wordt hun liefde dus bekroond met een eerste kindje, een meisje.