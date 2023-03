Nora Gharib kreeg veel kritiek nadat ze zich mengde in hoofddoekendebat: “Ga terug naar uw land, kreeg ik te horen”

KIJK. Rihanna deelt aandoenlij­ke video van zoontje

Op Instagram heeft Rihanna (35) een throwback gedeeld van haar zoontje, wiens naam nog steeds een mysterie is. “Mijn zoon toen hij hoorde dat zijn (ongeboren) broer of zus wél mee mag naar de Oscars, en hij niet”, schreef Riri bij een reeks beeldmateriaal. Als eerste foto deelde ze een triestig beeld van haar zoon, gevolgd door een schattig filmpje en een foto aan de keukentafel. Daarop is te zien hoe de uk gefascineerd is door ‘Lift Me Up’, het nummer dat Rihanna maakte voor de Marvel-prent ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Daarmee maakt de Barbadiaanse superster voor het eerst kans op een Oscar. Rihanna zal trouwens niet alleen over de rode loper van de awardshow schrijden, ze zal er eveneens optreden.