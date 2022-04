Nora Gharib is haar geloof in de liefde niet kwijt: “Ik wil zeker nog een nieuwe relatie”

BVMomenteel gaat het Nora Gharib (28) voor de wind. Onlangs werd de actrice nog derde in ‘Dancing With the Stars’. Momenteel is ze dan weer wekelijks te zien in ‘Blind gesprongen’ op VTM. Een programma dat haar op het lijf geschreven is, want ook Nora zelf deinst er niet voor terug om risico’s te nemen. “Mijn grote sprongen hebben mij altijd iets opgeleverd”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Vlaanderen leerde Nora Gharib kennen tijdens haar deelname aan ‘K3 zoekt K3’ in 2015. In de jaren die volgden, veroverde Nora beetje bij beetje haar plaats in het medialandschap. In het verleden speelde ze bijvoorbeeld al samen met Matteo Simoni in de film ‘Patser’. Daarnaast presenteerde ze samen met Bart Peeters ‘Merci voor de muziek’. Nadien volgde er nog een deelname aan ‘De Slimste mens ter wereld’ en ‘The masked singer’. Momenteel presenteert ze dan weer op haar eentje het VTM-programma ‘Blind gesprongen’.

Geloof in de liefde

Een plaats binnen K3 wist de actrice niet in de wacht te slepen, maar de sprong op zich was allesbehalve een slechte zet. Toch heeft ook Nora een bepaalde angst voor het onbekende. “De angst is er ook bij mij, maar uiteindelijk spring ik toch altijd. Ik kan heel hard over iets nadenken. Maar altijd komt er dan een moment dat ik me realiseer: wat zit ik hier nu eigenlijk na te denken? En dan spring ik”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Nora is zich er ook bewust van dat haar grote sprongen haar altijd al iets opgeleverd hebben, en dat zowel op professioneel vlak als in haar privéleven. In juli vorig jaar raakte het nieuws bekend dat Nora en haar man Anson na een relatie van twaalf jaar uit elkaar gingen. “Die beslissing kwam niet uit het niets. We hadden er al een tijd gesprekken over. Voor de buitenwereld was het misschien schrikken, maar toen ik het bekendmaakte, was ik zelf al heel wat verder.” Ondertussen staat de actrice ook opnieuw open voor de liefde. “Ik ben nog jong en wil zeker nog wel een nieuwe relatie. Mensen vragen me vaak of ik nog wel in de liefde geloof. Zeker en vast. En ik wil ook nog graag kinderen. Dus daarvoor moet ik nog wel iemand vinden. Alleen heb ik daar nu geen tijd voor.”

LEES OOK: