Nora Gharib en echtgenoot Anson gaan na 12 jaar uit elkaar

Nora Gharib (27) en haar echtgenoot Anson gaan uit elkaar. Dat maakte Nora zonet zelf bekend via een foto op haar Instagramaccount. "Vandaag is het de dag waarop we meedelen dat onze wegen scheiden", klinkt het onder meer op sociale media.

Nora en Anson waren in totaal twaalf jaar samen en stapten in 2017 in het huwelijksbootje, maar vandaag komt er jammer genoeg een einde aan hun verhaal. Op Instagram laat Nora namelijk weten dat ze niet langer een koppel vormen. “1 juli is een dag met een dubbele betekenis geworden. Al 12 jaar lang vieren Anson en ik op deze dag ons leven samen en denken we terug aan onze dierbaarste momenten.”

Voor altijd verbonden

“Vandaag is het ook de dag waarop we meedelen dat onze wegen scheiden. Een hele tijd geleden hebben we samen besloten om, met heel veel liefde en respect voor elkaar, te gaan voor onze onvoorwaardelijke vriendschap. Dankzij onze prachtige dochter zijn we voor eeuwig met elkaar verbonden. Zij zal altijd op de eerste plaats staan. Als het over Chams gaat, blijven Anson en ik het allerbeste team. En dat voor het leven”, klinkt het verder nog. Daarnaast bedankt Nora in de post iedereen voor alle liefde en steun die ze al ontvangen heeft in deze moeilijke periode. Wel vraagt ze ook om haar in de komende periode de nodige rust en privacy te geven.

Nora en Anson waren in totaal twaalf jaar samen en gedurende deze periode hebben ze samen heel wat meegemaakt. Onder meer de ouders van Nora zagen hun relatie aanvankelijk niet zitten, dat vertelde ze destijds in Story. “Mijn ouders hadden niets tegen Anson persoonlijk, maar ze hadden me graag met een Marokkaan samen gezien. Ze hadden het gevoel dat het niet zou lukken door onze cultuurverschillen.” Uiteindelijk bekeerde Anson zich wel tot de islam.

Uiteindelijk heeft het zes jaar geduurd voor haar ouders Anson aanvaard hebben, maar dat heeft Nora haar ouders nooit kwalijk genomen. “Al heb ik het er wel lastig mee gehad”, vertelde ze vorig jaar aan James Cooke in de rubriek ‘Bedgeheimen’. “Op m’n achttiende ben ik alleen gaan wonen. Ik heb m’n spullen gepakt en ben weggegaan en leefde van een leefloon. Ik heb een jaar m’n ouders en zussen niet gezien. Haar rood gekleurd, tattoo gezet, allemaal dingen die thuis niet mochten.”

In maart 2020 kondigde de ‘Patser’-actrice nog aan dat ze zwanger was van haar eerste kindje. “Ik kan dit niet langer geheim houden”, schreef Nora destijds bij een foto waarop ze stralend haar babybuikje omarmt. Uiteindelijk is Nora, drie maanden later, in juni bevallen van een dochtertje, Chams. “Dat betekent ‘zon’. We zijn gezegend”, klonk het destijds in de aankondiging op sociale media. Ondertussen is het kleine meisje exact één jaar oud. Een week geleden deelde Nora nog enkele foto’s op Instagram waarop te zien was hoe ze de verjaardag van hun dochtertje aan het vieren waren.

