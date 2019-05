Nora Gharib en Bart Peeters starten muzikale droomfabriek 'MERCI VOOR DE MUZIEK' BEZORGT VLAMINGEN DE DAG VAN HUN LEVEN Redactie

22 mei 2019

00u00 7 Showbizz Vlamingen bedanken, troosten, verrassen, helpen en gelukkig maken. Dat is de opdracht van het nieuwe tv-duo Bart Peeters (59) en Nora Gharib (25) in 'Merci voor de muziek', de show waarmee Eén in het najaar uitpakt. Een soort droomfabriek, maar met muziek als rode draad.

Bart en Nora zijn al maanden bezig met hun grootse tv-plannen. Hier en daar doken ze al op om - met de grote middelen en muziek als rode draad - mensen te verrassen. In het Casino van Oostende veerde een uitverkochte zaal recht om een amateurzangeres de dag van haar leven te bezorgen. En begin mei werd er gefilmd op het Gentse Sint-Baafsplein. 'Merci voor de muziek', het resultaat van die opnames, laat Eén in het najaar op Vlaanderen los.

Van 7 tot 77

Bart Peeters is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat om onbekende Vlamingen in de spotlights zetten. In de jaren 90 maakte hij samen met Rani De Coninck en Sabine De Vos dromen waar in 'De droomfabriek'. In tegenstelling tot een kwarteeuw geleden, toen mensen zelf hun dromen instuurden, weten zijn gasten nu helemaal van niets. Zij werden ingeschreven door familie of vrienden. Met Nora Gharib zal hij voor alle generaties muziekliefhebbers - van 7 tot 77 - tonen wat muziek zoal kan teweegbrengen. "Het wordt een bedankingsshow, waarin we Vlamingen met muziek nu eens zullen troosten, dan weer willen helpen of gelukkig maken", vertelt het duo. "Soms verrassen we hen door zelf muziek te maken, maar evengoed schakelen we andere artiesten en muzikanten in. In elke aflevering zullen we een plezante verrassing hebben én de emotionele toer opgaan, en we halen ook erg straffe stoten uit."

Eén keer ontmoet

Er mag dan wel enig leeftijdsverschil zijn tussen Bart en Nora, dat de twee samenwerken voor dit programma is geen toeval. Allebei zijn ze bezeten door muziek. Hij is inmiddels goed voor vier decennia muziek en tv maken. En hoewel zij nog geboren moest worden toen Bart The Radios uit zijn mouw schudde, heeft ook Nora zichzelf al bewezen. Dat ze kan zingen, toonde ze in 'K3 zoekt K3'. Ze speelde ook al mee in de film 'Patser' en is straks te zien in de nieuwe Eén-reeks 'Black-out'. Onlangs ging ze nog samen met Tom De Cock voor MNM op zoek naar 'De Strafste School'. "Nora en ik kenden elkaar eigenlijk nog niet. We hadden elkaar voor de start van 'Merci voor de muziek' nog maar één keer ontmoet. Maar het klikt", zegt Bart. Nora is onder de indruk van haar nieuwe collega. "Ik heb bijzonder veel respect en bewondering voor alles wat Bart al gedaan heeft."

Dat ze er allebei veel zin in hebben, is wel duidelijk. "'Merci voor de muziek' is een unieke show met een warm, kloppend hart. Erg fijn om dit te mogen beleven."