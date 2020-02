Nora Gharib: “Eigenlijk vind ik mezelf al te oud om voor ‘t eerst mama te worden” Jan Ruysbergh

19 februari 2020

"Ben ik écht zwanger?" Die vraag spookte de voorbije maanden soms door het hoofd van Nora Gharib (26). Omdat ze nauwelijks aankomt en bruist van energie. Intussen is de presentatrice van 'Merci Voor De Muziek', waarvoor de opnamen net gestart zijn, voorbij halfweg. "Eigenlijk vind ik mezelf al oud om voor 't eerst mama te worden", zegt ze in Dag Allemaal.

"Ik had geen goesting meer in verstoppertje spelen.” Met die woorden maakte Nora begin deze maand bekend dat ze in verwachting is. Al had ze het nieuws gerust nog een tijdje onder de radar kunnen houden. “Bijna niemand had in de gaten dat ik zwanger was”, zegt ze nu. Het geslacht van de baby houden Nora en haar man Anson liever geheim.

Hoe voel je je?

Keigoed! Ik heb geen last van kwaaltjes en ik heb nog geen enkele keer moeten overgeven. De eerste drie maanden twijfelde ik zelfs even: klopt het wel dat ik zwanger ben? Maar de echografieën zijn gelukkig heel duidelijk. (lacht).

Is je lichaam al fel veranderd?

Dat valt mee, buiten mijn buikje dat je nu wel begint te zien. Ik moet begin juni bevallen, maar ik ben nog niet veel bijgekomen. Vroeger wou ik best wat dikker zijn en dan kreeg ik te horen: ‘Wacht maar tot je zwanger bent’. Maar dat zijn dus dikke leugens. (lacht) Ik heb ook geen vreetbuien of zo. Ik heb wel héél veel energie.

Ben je blij dat je een jonge mama wordt?

Jong? Ik vind mezelf al bijna oud. (lacht) Mijn zus is 24. Ze heeft al een dochtertje en verwacht haar tweede kindje. En ik heb een vriendin van 22 die ook al ­bevallen is. Ach, leeftijd speelt geen rol. Je moet er klaar voor zijn en ’t écht willen.

Bart Peeters heeft je de raad gegeven om voor een epidurale verdoving te gaan.

Bart heeft me al veel goede raad gegeven, hij checkt constant of alles in orde is.(lacht) Mijn zus die vroedkunde heeft gestudeerd, zei: ‘Probeer het toch maar eerst op de natuurlijke manier, dat is een uniek gevoel.’ Het kan ook altijd een keizersnede worden, dat heb je niet in de hand. De leukste ervaring tot nu toe is als ik de baby voel schoppen in mijn buik. Dat begon al toen ik amper dertien weken ver was.

Dat is vroeg.

Ja, mijn gynaecoloog zei dat het met de ligging van de placenta te maken kan hebben. Je baby voelen bewegen in je buik is het mooiste wat er is. Een beetje vies ook, maar mooi. (lacht)

Zal dit voor je carrière iets veranderen?

Helemaal niet. In de showbizz weet je toch nooit zeker of een project doorgaat. De opnamen voor het tweede seizoen van ‘Merci voor de Muziek’ zijn net gestart. Ik zal tijdens de draaiperiode bevallen. Hopelijk niet letterlijk ‘tijdens’, terwijl de camera draait. (lacht)

En er zijn altijd wel kandidaat-­babysitters, niet?

O ja, heb je al Marokkaanse en Ghanese families gezien? (Nora is van Marokkaanse origine, haar man Anson heeft Ghanese roots, nvdr) Die zijn gróót! (lacht) Mijn ouders en zussen zijn zeker kandidaat. Dus dat komt zeker in orde.