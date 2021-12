Nora Gharib eerlijk over scheiding en co-ouderschap: “Zelfs m’n advocaat begreep niet waarom we uit elkaar gingen”

Showbizz“De passie was op, en daarom hebben we samen beslist om te scheiden.” Tijdens ‘Dancing with the Stars’ sprak Nora Gharib (28) al met tranen in de ogen over haar recente stukgelopen huwelijk met Anson Ansare (29). In de nieuwe podcast van VTM-nieuwsanker Freek Braeckman (42) laat ze nu nog dieper in haar ziel kijken. Ze vertelt openhartig over hoe het co-ouderschap loopt, de band met haar ex en de relatie met haar ouders. “We wilden onszelf de kans op een tweede leven niet ontzeggen.”