Nora Gharib belandde ooit op spoed met een gênant probleem: “Twee weken niet naar het toilet geweest” TK

07 november 2018

21u25

Bron: VRT 2 Showbizz In de aflevering van ‘Over Eten’ vanavond volgde Kobe Ilsen een dag lang de eetgewoontes van actrice Nora Gharib, ons vooral bekend van ‘Patser’. Die deed enkele opmerkelijke bekentenissen, waaronder een afkeer van het ‘groot toilet’.

“Ik ben ooit op spoed beland omdat ik al twee weken geen grote boodschap meer had gedaan”, vertelde Nora lichtjes gegeneerd in het programma. “Ik kreeg toen pijnlijke steken in mijn rug. Ik en mijn familie dachten eerst dat het aan mijn nieren lag, omdat ik ook bijna nooit water drink, maar mijn darmstelsel bleek helemaal vol te zitten. ‘Al dat zwart moet eruit’, zei de spoedarts. Anderhalve kilo was het, zonder zeveren.”

Toen Ilsen verbaasd vroeg waarom ze dan niet gewoon naar het toilet ging, verklaarde Nora dat ze dat gewoon niet graag doet. “Ik vind het een heel gekke gedachte dat ik op het toilet moet gaan zitten en er iets moet uitpersen.”

Gharib eet ook niet per se heel gezond. Ontbijten doet ze met Honey Pops, tussendoor gaan er enkele koeken in en ‘s middags eet ze wentelteefjes met worst en veel kaas. Bijkomen doet ze echter nauwelijks. “Ik ben jarenlang blijven steken op 47 kilo, volgens de dokter omdat ik een heel snel metabolisme heb. Maar het laatste jaar ben ik wel stelselmatig wat verzwaard, omdat ik voor ‘Patser’ heel hard getraind had en daarna gewoon gestopt ben. Nu is er zo’n 5 kilo bij, maar dat vind ik absoluut niet erg. Integendeel, ik ben keiblij dat ik nu wat meer weeg.”