Noorse koning Harald moet ziekenhuisverblijf noodgedwongen verlengen: “Maar hij is wél herstellende”

Het koninklijke paleis loste vandaag een statement, waaruit blijkt dat de vorst nog langer in het ziekenhuis moet blijven. “Zijne Majesteit de Koning is momenteel met ziekteverlof tot 16 mei”, klinkt het. “De koning is herstellende, maar zal nog enkele dagen opgenomen blijven in het ziekenhuis in Oslo”. Als Harald effectief op 16 mei z’n laatste dag ziekteverlof heeft, zou hij daags nadien kunnen deelnemen aan de Noorse nationale feestdag.

De Noorse koning - die zeer geliefd is in z’n thuisland - had de voorbije jaren vaker last van gezondheidsproblemen. In 2020 werd hij geopereerd aan zijn hart, en niet veel later ook aan zijn knie. In 2021 kon hij last minute het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Noorwegen niet bijwonen. Vorig jaar raakte hij in maart dan weer besmet met het coronavirus, en afgelopen augustus werd hij opgenomen in het ziekenhuis met koorts.