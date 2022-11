Noordkaap-zanger Stijn Meuris en Robert Smith van The Cure steken frietje in Antwerpse frituur

“We waren samen in frituur n°1 in Antwerpen en Robert Smith bestelde een kleintje met stoofvlees en mayonaise én een blikje Jupiler. Heel bizar vond ik, want ik heb altijd gedacht dat de man een overtuigd vegetarIër was.”

Op het Instagramaccount van de Noordkaap-zanger is verder nog te zien hoe hij op dinsdag het concert van The Cure bijwoonde in de Lanxess Arena in de Duitse stad Keulen. “History of new wave gaat naar... history of new wave... en zag dat het goed was”, aldus Meuris op zijn sociale media. De Britse band staat vanavond op de planken van het Antwerpse Sportpaleis. Op donderdag zijn dan weer onze noorderburen aan de beurt. Op 24 november worden Robert Smith en zijn collega’s namelijk verwacht in de Ziggy Dome.