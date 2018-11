Nooit meer een #Tietloze: centrum voor gender en feminisme wil meer vrouwen in De Tijdloze KD

23 november 2018

11u54

Bron: StuBru 4 Showbizz RoSa vzw, een expertisecentrum voor gender en feminisme, wil meer vrouwen in De Tijdloze van Studio Brussel. De lijst die ieder jaar bij elkaar gestemd wordt door luisteraars, wordt bijna uitsluitend bevolkt door mannelijke artiesten. Vorig jaar stond er slechts één vrouw in de top 100.

Vorig jaar was Sinéad O’Connor met ‘Troy’ de enige vrouw in De Tijdloze. Geen uniek tafereel. Het is al jarenlang een feit dat er bijzonder weinig vrouwen in de lijst met favoriete nummers aller tijden staan. “We willen helemaal niemand verplichten om op iets of iemand te stemmen,” vertelt Evelien Chiau van RoSa vzw op de radio.

“Maar we willen de mensen wel bewust maken van het feit dat er zó weinig vrouwen in De Tijdloze staan.” Daarom organiseert het expertisecentrum de actie ‘Nooit meer een #Tietloze!’ in de hoop dat luisteraars ook op vrouwelijke artiesten zullen stemmen. Om mensen te overtuigen zijn er onder andere ook buttons gemaakt van enkele powervrouwen uit de muziekwereld. Zelf wil de vzw ‘Respect’ van Aretha Franklin in de lijst zien verschijnen.