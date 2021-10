Nooit eerder ging werk van Frank Miller voor zoveel geld over de toonbank: NFT van ‘Sin City’ brengt 840.000 dollar op

Royalty IN BEELD. Prinses Claire verschijnt voor het eerst sinds lang weer in het openbaar

7 oktober Alsof ze nooit weggeweest is van het publieke toneel, zo enthousiast en goedgezind verscheen prinses Claire gisteren aan de zijde van koningin Paola op een prijsuitreiking in Brussel. De 47-jarige echtgenote van prins Laurent was nochtans zo’n twee jaar uit beeld. Er deden geruchten over een ziekte de ronde, en ze zou zelfs het echtelijk dak verlaten hebben. Zeker is dat prinses Claire Covid-19 gehad heeft. Nu is ze dus aan een comeback bezig: twee weken geleden woonde ze met Laurent en de kinderen een concert bij.