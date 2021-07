Noodweer treft ook De Planckaerts: “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”

ShowbizzDe hevige regenval in de Ardennen heeft ook de familie Planckaert getroffen. Hun terrein in Lesterny, een dorp in de provincie Luxemburg, staat deels onder water.

Op het domein van De Planckaerts staan hun B&B en enkele chalets die ze verhuren. Ook Francesco (39) woont er met z’n gezin. “Gelukkig staan onze huizen op een berg, waardoor we van wateroverlast gespaard zijn gebleven”, vertelt hij. “Maar beneden de vallei staat het domein wel volledig onder water. De rivier de Lomme loopt daar - een zijrivier van de Lesse - en die is volledig uit z’n oevers getreden. Dat gebeurt af en toe, maar nu staat het water echt ontzettend hoog. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.”

Op sociale media deelden Francesco en Junior ook enkele beelden van een oude schoolbus die deels onder water stond. “Die had ik geparkeerd in de vallei”, vervolgt de Planckaert-zoon. “Normaal staat hij daar veilig, maar nu was hij bij wijze van spreken een ‘schoolboot’ geworden. Ik heb hem moeten vastmaken, anders was hij gewoon meegesleurd door het water. Het voertuig is volledig in gereedheid gebracht om te verhuren, maar als het peil blijft stijgen, dreigt het parket in de bus volledig naar de vaantjes te gaan.”

Die kans is reëel, want momenteel regent het nog steeds in de Ardennen. “Maar het heeft geen zin om daarover te panikeren, ik kan er toch niets aan veranderen”, vervolgt Francesco. “In huis staat de kelder onder water, maar voor verdere schade hoeven we dus niet te vrezen, door de hogere ligging van onze eigendommen. Bij andere mensen is de situatie helaas anders. Daarnet ging ik even polshoogte nemen in het dorp en in sommige huizen staat het water tot twee meter hoog. In Rochefort - waar m’n zus Stephanie woont - waren de auto’s aan het drijven op straat. Het is echt hallucinant.”

