Nood aan een pauze? Vijf knapperige blokpauzes onder de dertig minuten

TVStilaan murw geblokt? Nood aan een pauze die ontspannend en entertainend tegelijk is? Dan weet u dat u TikTok en consorten best links laat liggen, wegens één keer begonnen, bent u na een uur nog aan het scrollen. Wij bevelen knapperige, stimulerende tv-kost aan, waarbij de dertigminutengrens zelden tot nooit wordt overschreden. Van meekwelen met ‘Carpool Karaoke’ op Apple TV+ tot meezoeken naar Chantal in ‘Search Party’ op Streamz. Dit zijn (volgens ons) de tofste blokpauzes!

‘Carpool Karaoke’ (Apple TV+)

Studentenhaver is geweldig, maar hebt u de gezondheidsvoordelen van karaoke als eens goed bestudeerd? Het stimuleert niet alleen de hersenen, -aangezien zingen de denkknop aanzet- het verlicht ook stress en het verbetert het geheugen. Allemaal dingen die serieus blokbevorderend zijn, dus. In dit vijfde seizoen van ‘Carpool Karaoke’ passeren onder meer een auto vol professionele worstelaars de revue, alsook ‘New Girl’-actrice Zooey Deschanel, muzikale supersterren Anitta & Saweetie en -onze favoriet- de cast van de HBO-reeks ’The White Lotus’, te zien op Streamz. Murray Bartlett en Sydney Sweeney zien en horen meekwelen op ‘We Are Never Ever Getting Back Together’ van Taylor Swift tovert gegarandeerd een glimlach op uw moe gestudeerde snoet. Weet u trouwens hoe Sweeney haar pauzes op de set van ‘Euphoria’ opvult? Door aan oude wagens te sleutelen!

‘Undone’ (Prime Video)

Oké ‘Rick and Morty’ en ‘BoJack Horseman’ zijn ook toffe studeerpauzes, maar het rijk der animaties is nog zo veel rijker dan dat. Met ‘Undone’ leverde Prime Video z’n eerste tekenfilmreeks voor volwassenen af en dit van de hand van de makers van ‘BoJack Horseman’. Dit mysterieus, psychologisch drama volgt Alma, een Mexicaans-Amerikaanse vrouw die na een bijna-fataal auto-ongeluk ontdekt dat ze door de tijd kan reizen. Ze gebruikt deze nieuwverworven gave om de waarheid uit te zoeken over het overlijden van haar vader. In de rol van Alma schittert Rosa Salazar die u misschien kent van ‘Alita: Battle Angel’ en Bob Odenkirk uit ‘Better Caul Saul’ speelt Alma’s vader Jacob. De reeks, die bestaat uit twee seizoenen met afleveringen van minder dan 25 minuten, kreeg lovende kritieken gaande van ‘prachtig surrealistisch’ over ‘wonderbaarlijk trippy’ en is dus 100% blokbestendig.

‘Last Week Tonight with John Oliver’ (Streamz)

Wilt u wel pauzeren, maar ook niet heel de cognitieve molen uitzetten? Dan is ‘Last Week Tonight with John Oliver’ uw go-to. Dit satirische nieuwsprogramma van HBO analyseert, fileert en flambeert niet alleen thema’s die het nieuws haalden, het verbreedt ook uw algemene kennis op de meest aangename manier. Aan het roer staat John Oliver, een Brits-Amerikaanse komiek die jarenlang meewerkte als correspondent en schrijver bij dat andere satirische nieuwsprogramma ’The Daily Show With Jon Stewart’, alvorens hij werd opgepikt om z’n eigen show aan te voeren. Er staan in totaal negen seizoenen van ‘Last Week Tonight’ op Streamz te blinken en die gaan zelden over de dertigminutengrens. Dat de festivalzomer eraan komt, hoeven we u niet te vertellen. Maar waarom concertkaartjes precies zo duur zijn? Dat legt Stewart uit in aflevering vier van seizoen negen. Oren openzetten dus.

‘Roar’ (Apple TV+)

Deze omschrijft zichzelf als een anthologiereeks van acht losstaande afleveringen waarin feministische fabels centraal staan. En als u denkt dat dit eerder voor uw tante of moeder bedoeld is, dan hebt u gelijk, maar tegelijk is elke aflevering absurd en entertainend genoeg om stevige blokafleiding te zijn. Met afleveringen die titels dragen als ‘De vrouw die foto’s at’ en ‘De vrouw die haar eigen moord oploste’, weet u dat u goed zit voor dertig minuten ontsnappen aan de realiteit, maar toch op een educatieve manier, want elk verhaal zegt iets (uitvergroot) over wat het betekent om vandaag vrouw te zijn. De reeks werd gemaakt door de makers van ‘GLOW’ -die reeks over vrouwenworstelen op Netflix- en heeft onder meer Nicole Kidman in de rangen. Deze acht afleveringen promoten allemaal één ding en dat is om af en toe eens goed te brullen, want zoiets lucht op. In het leven. En zeker tijdens de blok.

Denk ‘Dertigers’, maar dan in New York en met een serieuze hoek af. ‘Search Party’ is een goeie herinnering om nog wat langer op school te blijven, want van zodra u gaat werken en tegen de dertig aanschuurt, zult u zien dat u zich week na week uit de naad werkt om uw vege lijf in het weekend van de ene dure brunchplek naar de andere te slepen om daar schoolvrienden te treffen waarmee u ooit jong, maar nu uitgeblust bent. Centraal in deze reeks staat Dory Sief (Alia Shawkat) die hongerig is naar actie in haar leven. Wanneer ze op straat een flyer ontdekt dat één van haar oude schoolgenoten -Chantal- vermist is en ze haar vervolgens in een flits meent gezien te hebben, bijt ze zich vast in haar verdwijning en trommelt ze haar kleurrijke en hilarische vrienden op om een zoekteam te vormen. Dory verdwijnt binnen de kortste keren in een web van paranoia en complottheorieën en krijgt over de loop van vijf seizoenen nooit echt haar gezond verstand terug. En het beste nieuws: de afleveringen zijn allemaal rond de twintig minuten. U kunt er zelfs nog een karaoke-klepper tegenaan gooien om de pauze compleet te maken!

Tijd over? Je leest alles over de beste streamingprogramma’s in onze Kijkgids.

LEES OOK: