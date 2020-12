Nood aan een luisterend oor? Voltallige Vlaamse regering wordt ‘warme luisteraar’ op Radio 2

Omdat veel mensen in deze donkere tijden nood hebben aan een babbel, lanceerde Radio 2 het intiatief van de ‘warme luisteraars’. Die kunnen zich als vrijwilliger aansluiten bij een van de bestaande organisaties die nu al een luisterend oor willen bieden aan Vlamingen die er nood aan hebben. Omdat ze eenzaam zijn, omdat ze als mantelzorger zelf altijd klaar staan voor een ander en af en toe hun hart willen luchten of omdat ze door een medische aandoening minder buiten kunnen komen. De volledige Vlaamse regering sluit zich vandaag aan bij dit initiatief. “Ik denk dat we in deze barre periode echt warm moeten zijn voor elkaar”, legt Jan Jambon uit. “Virtueel dicht bij elkaar komen en zorgen dat we elkaar warmte en steun geven. Daarom dragen we jullie initiatief een warm hart toe en willen we het met de hele Vlaamse regering ondersteunen.”

Ook premier De Croo heeft ondertussen al enkele telefoons gedaan als warme luisteraar. Hij belde onder andere met Karen De Vos uit Zulte. Zij is slechtziend en woont alleen. Het gesprek met de premier deed deugd, vertelde ze in Beste Buren voor De Warmste Week. “Het gesprek duurde 22 minuten, van mij mocht het veel langer duren”, vertelt Karen. “Hij is echt een hele warme man. We hebben over de coronamaatregelen en lockdown gesproken, wat dat doet voor mensen met een beperking. De premier zei me dat het niet evident is om te leven in mijn situatie. Sommige zaken zijn voor normaal ziende mensen zo evident, concludeert hij. Hij stond echt open voor mijn verhaal!”