Nominaties voor Razzie Awards bekendgemaakt: eigen categorie voor Bruce Willis

Vorig jaar kwamen er acht films uit met een hoofdrol voor Bruce Willis. Helaas zijn het geen toppers, want alle acht films werden genomineerd voor een Razzie Award. De organisatie riep daarom een bijzondere categorie in het leven: de ‘Slechtste Bruce Willis-film van het jaar.’

Bij de andere categorieën blijkt de verfilming van de musical over prinses Diana - die te zien was op Netflix - de grote “overwinnaar”. De prent kreeg negen nominaties, waaronder slechtste film, acteur en actrice. ‘The Woman in the Window’ en ‘Karen' kregen elk vijf nominaties.

Net zoals de voorbije jaren zijn er ook dit jaar enkele acteurs genomineerd voor een Razzie die volgens experts ook kans maken op een Oscar. Dat zijn dit jaar onder andere Ben Affleck uit ‘The Last Duel’, die genomineerd zou kunnen worden voor ‘The Tender Bar’, en Jared Leto in ‘The House of Gucci’.

Dit zijn alle genomineerden

Slechtste film

- ‘Diana the Musical’

- Infinite’

- ‘Karen’

- ‘Space Jam: A New Legacy’

- ‘The Woman in the Window’

Slechtste acteur

- Scott Eastwood / ‘Dangerous’

- Roe Hartrampf / ‘Diana the Musical’

- LeBron James / ‘Space Jam: A New Legacy’

- Ben Platt / ‘Dear Evan Hansen’

- Mark Wahlberg / ‘Infinite’

Slechtste actrice

- Amy Adams / ‘The Woman in the Window’

- Jeanna de Waal / ‘Diana the Musical’

- Megan Fox / ‘Midnight in the Switchgrass’

- Taryn Manning / ‘Karen’

- Ruby Rose / ‘Vanquish’

Slechtste actrice in een bijrol

- Amy Adams / ‘Dear Evan Hansen’

- Sophie Cookson / ‘Infinite’

- Erin Davie / ‘Diana the Musical’

- Judy Kaye / ‘Diana the Musical’

- Taryn Manning / ‘Every Last One of Them’

Slechtste acteur in een bijrol

- Ben Affleck / ‘The Last Duel’

- Nick Cannon / ‘The Misfits’

- Mel Gibson / ‘Dangerous’

- Gareth Keegan / ‘Diana the Musical’

- Jared Leto / ‘House of Gucci’

Slechtste Bruce Willis-film van het jaar

- ‘American Siege’

- ‘Apex’

- ‘Cosmic Sin’

- ‘Deadlock’

- ‘Fortress’

- ‘Midnight in the Switchgrass’

- ‘Out of Death’

- ‘Survive the Game’

Slechtste duo

- Any Klutzy Cast Member & Any Lamely Lyricized (or Choreographed) Musical Number / ‘Diana the Musical’

- LeBron James & Any Warner Cartoon Character (or Time-Warner Product) He Dribbles on / ‘Space Jam: A New Legacy’

- Jared Leto & EITHER His 17-Pound Latex Face, His Geeky Clothes or His Ridiculous Accent / ‘House of Gucci’

- Ben Platt & Any Other Character Who Acts Like Platt Singing 24-7 is Normal / ‘Dear Evan Hansen’

- Tom & Jerry (aka Itchy & Scratchy) / ‘Tom & Jerry the Movie’

Slechtste remake, rip-off of sequel

- ‘Karen’ (onbedoelde remake van ‘Cruella deVil’)

- ‘Space Jam: A New Legacy’

- ‘Tom & Jerry the Movie’

- ‘Twist’ (Rap remake van ‘Oliver Twist’)

- ‘The Woman in the Window' (Rip-Off van ‘Rear Window’)

Slechtste regisseur

- Christopher Ashley / ‘Diana the Musical’

- Stephen Chbosky / ‘Dear Evan Hansen’

- “Coke” Daniels / ‘Karen’

- Renny Harlin / ‘The Misfits’

- Joe Wright / ‘The Woman in the Window’

Slechtste scenario