Nog zeven extra aanklachten tegen pornoacteur Ron Jeremy

TV Wim Helsen liegt graag tegen zijn kinderen en niemand kan de naam van Nora’s dochtertje zeggen: de leukste momenten uit de 10de ‘Slimste Mens’-aflevering

27 oktober Ze moest de overwinning aan Ben Crabbé laten, maar in de finale had Ella Leyers geen enkele moeite om nieuwkomer Nora Gharib weer naar huis te spelen. Met de vingers in de neus forceerde Ella zich zo tot de ‘Club van Elf’. Tien illustere voorgangers die de kaap van tien overwinningen in ‘De Slimste Mens’ haalden, maar dan sneuvelden. Breekt Ella de ban en gaat ze voor eeuwige roem? Antwoord in de volgende aflevering.