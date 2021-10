Nog vier dagen om een deal te sluiten: crewleden uit Hollywood dreigen met historische staking op maandag

Tot maandag 18 oktober

Toch wil dat niet zeggen dat die staking er per se komt. Matthew Loeb, hoofd van The International Alliance of Theatrical Stage Employees, gaf aan dat hij de komende dagen zal blijven onderhandelen in de hoop voor maandagmiddag toch nog een overeenkomst te kunnen sluiten. Maar de onderhandelingen stoppen op maandagmiddag om één na twaalf, waarschuwde hij. “Zonder een einddatum kunnen we voor eeuwig blijven praten. Onze leden verdienen het dat er nú aan hun basisnoden voldaan wordt." Een sms’je dat onder leden van de vakbond de ronde deed, waarschuwde alvast om je voor te bereiden op een mogelijke staking. “Wees klaar om maandag te werken, maar wees ook klaar om te gaan staken."

“Als we willen dat de staking werkt, moeten we net zo hard voor onszelf en onze toekomst werken, dan we gewoon zijn om te doen voor onze werkgevers en hun projecten. Als we staken, gaan we staken bij de studio’s en de plaatsen waar er gewerkt wordt, en gaan we ons best doen om overal de productie te laten neerleggen", klonk het bij de vakbond. “Ons doel is om een betere deal te krijgen zodat we terug aan het werk kunnen. We gaan zolang als nodig is arm in arm blijven staan."