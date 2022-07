“Nog steeds in shock”: Britse ‘X-Factor’-deelnemer moest drie weken geleden afscheid nemen van verloofde op huwelijksdag

CelebritiesDrie weken geleden sloeg het noodlot toe voor Tom Mann (28), die bekend is van de Britse versie van ‘X-Factor’. Op wat de mooiste dag van z'n leven zou worden, moest hij afscheid nemen van z’n verloofde Dani. Tom is nog steeds in shock, geeft hij toe op sociale media.

Het was verschrikkelijk nieuws dat Tom Mann drie weken geleden moest brengen. De zanger, die meedeed aan de Britse versie van ‘X-Factor’, was op de ochtend van 18 juni zijn verloofde, Dani, verloren. De jonge vrouw overleed nota bene op de dag waarop ze zouden trouwen. “Bijna drie weken na wat voor altijd de ergste dag van mijn leven zal zijn”, laat Tom Mann nu weten op sociale media. “Ik ben nog steeds in shock en heb er nog steeds geen woorden voor. Het verlies van mijn prachtige Dani is onbeschrijfelijk. Er kan niets gezegd of gedaan worden, maar ik moet de enorme hoeveelheid liefde, vriendelijkheid en steun erkennen die onze zoon Bowie, onze families en ik hebben ontvangen. Het heeft ons overweldigd.”

“In deze duistere tijden is het erg moeilijk om iets anders te voelen dan droefheid, laat staan dankbaarheid”, vervolgt Tom. “Maar we hebben wel een glimp opgevangen van de eenheid van liefde die we van heinde en ver hebben gevoeld voor onze Dani. Ze was het beste van het beste”, besluit de zanger.

Dani en Tom hadden samen één zoontje, Bowie. De vrouw overleed op wat haar huwelijksdag had moeten zijn. “Wat de mooiste dag van ons leven had moeten worden, eindigde in onomkeerbaar hartzeer. Ik heb het gevoel dat ik al een oceaan heb volgehuild", liet Tom toen weten. “We stonden nooit voor het altaar, konden onze geloften niet afleggen of onze openingsdans dansen. Ze was mijn hele wereld, en het beste dat me ooit is overkomen. Ik zal deze ring - die ik altijd had moeten dragen - dan ook dragen als teken van mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou, Danielle.”

