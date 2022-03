Nog niet op tv, maar Vlaamse fictiereeks ‘1985' nu al geselecteerd voor prestigieuze festival Canneséries

‘1985' vertelt het verhaal van drie vrienden die in de jaren 80 in aanraking komen met de Bende van Nijvel. De reeks volgt rechtenstudente Vicky. Haar broer en diens beste vriend gaan aan de slag als rekruten bij de Rijkswacht. “Maar in de jaren die daarop volgen verliest elk van hen zijn/haar onschuld en illusies”, klinkt het in het persbericht. De reeks is een coproductie van VRT en RTBF, die ‘1985' allebei zullen uitzenden.