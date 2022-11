Nóg meer vuurwerk: Camille kondigt extra shows aan van ‘SOS’-tour

Celebrities Overlij­dens­ak­te van Aaron Carter onthult details over zijn dood (maar zijn doodsoor­zaak blijft een raadsel)

Op 5 november werd Aaron Carter op 34-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn woning in Californië. ‘TMZ' kreeg deze week zijn overlijdensakte in handen, waar onder andere uit blijkt dat de muzikant gecremeerd is. Opvallend: zijn doodsoorzaak zélf is nog een groot vraagteken.

