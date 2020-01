Nog meer beschuldigingen tegen Nederlandse YouTuber Kaj van der Ree: “Ik was net 17 toen we seks hebben gehad” SDE

21 januari 2020

19u00

Bron: Shownieuws 0 Showbizz De Nederlandse vlogger en presentator Kaj van der Ree (28) komt in steeds nauwere schoentjes te zitten. Nadat hij eerder al door verschillende minderjarige meisjes beschuldigd werd van seksueel wangedrag, is er nu een nieuw slachtoffer naar voren getreden. In tegenstelling tot de andere meisjes is het bij haar ook effectief tot fysiek contact gekomen. Dat vertelt ze aan Shownieuws.

Enkele dagen geleden barstte de bom rond Kaj van der Ree. Niet alleen werd de Nederlander genoemd in de chantagezaak rond vlogster Nikkie ‘Tutorials’ de Jager, maar de man zou ook enkele jonge slachtoffers gemaakt hebben. Die deden enkele dagen geleden hun verhaal in het programma RTL Boulevard. “We zijn in contact gekomen in 2013 of 2014. Op een gegeven moment kreeg ik ineens een reactie onder mijn Instagrampost”, getuigt één van de slachtoffers. De meisjes raakten steeds meer in de greep van Kaj. Ze vertellen hoe hij met hen communiceerde via Skype en ongevraagd zijn geslachtsdeel liet zien. “Het begon met naaktfoto’s”, gaat een slachtoffer verder. “Hij vroeg om beelden terug te sturen en ik voelde me gedwongen dat te doen.”

Nu is er een nieuw slachtoffer opgedoken. Het meisje doet anoniem haar verhaal bij de website Shownieuws en vertelt hoe ze - in tegenstelling tot de andere slachtoffers - wél fysiek contact had met Kaj. (Haar naam is wel bekend bij de redactie.) De vlogger zocht contact met het meisje toen ze 14 jaar oud was, maar ze ontmoetten elkaar pas enkele jaren later. “Hij nam mij mee naar een event", vertelt ze. “Daar vroeg hij meerdere keren of ik met hem naar de wc wilde gaan om hem te pijpen. Ik voelde me daar erg ongemakkelijk bij."

Toch bleven de twee elkaar zien. “Ik kwam bij hem thuis over de vloer, ik ben daar drie of vier keer geweest”, klinkt het. “De eerste keer was redelijk normaal, maar ik voelde me nog steeds ongemakkelijk. De derde keer wilde hij opnieuw dat ik hem pijpte. Ik weet niet meer hoe dit precies tot stand is gekomen, maar het is gebeurd. Hij wilde die dag eigenlijk met me naar bed, maar ik was ongesteld. Voor ons volgende afspraakje had hij me dan ook via Whatsapp gestuurd dat ik deze keer geen smoesje kon gebruiken.”

Seks

”Hij manipuleerde mij ook zodanig dat ik in bad ging, ook al had ik opnieuw gezegd dat ik me daar niet comfortabel bij voelde”, vervolgt ze. “In het water zoende en betaste hij me. Toen hij de badkamer uitging om z’n kledij te nemen, ben ik snel uit bad gestapt om me af te drogen en aan te kleden. Toen hij terugkwam trok hij de handdoek uit mijn handen en zei: ‘Je bent toch niet onzeker?’ Zijn slaapkamer was verbonden aan de badkamer. Hij trok me die andere ruimte. Het was duidelijk dat ik me totaal niet op mijn gemak voelde. We hebben toen kort seks gehad.” Daarna hadden Kaj en het meisje een tijdje geen contact. “Pas later – eind 2018 en 2019 – stuurde hij me weer af en toe een bericht om te vragen hoe ‘t ging, maar er waren geen echte gesprekken meer.”

(Lees verder onder de foto.)

Extreem manipulatief

Het vermeende slachtoffer heeft het nog altijd moeilijk met wat er gebeurd is, geeft ze toe. “Ik was jong, ik was net 17 toen we seks hebben gehad en hij was toen 26. Ik kijk al naar zijn filmpjes sinds ik 12 ben. Ik was onzeker en ik durfde geen nee zeggen, omdat ik hem eerder al had teleurgesteld. Hij is extreem manipulatief, hij wist beter, maar dit had desondanks nooit mogen gebeuren. Kaj beloofde me ook dingen zoals daguitstapjes en een potentiële relatie.” Of ze aangifte heeft gedaan bij de politie, wilde de vrouw op advies van haar advocaat nog niet zeggen.

Excuses

Zaterdag bood Kaj al zijn excuses aan voor zijn seksueel grensoverschrijdende contacten die hij in het verleden had met minderjarige meisjes. In een persoonlijke persverklaring noemde de 28-jarige vlogger dit domme fouten. “Ik bied hiervoor mijn oprechte excuses aan, in de eerste plaats aan de jonge vrouwen die het betreft. Daarnaast besef ik dat ik mijn omgeving ernstig heb teleurgesteld”, schreef Kaj in een schriftelijke verklaring. “Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mij kunnen vergeven.” Op deze nieuwe beschuldigingen heeft hij nog niet gereageerd.

Zijn werkgevers, NPO en BNNVARA, maakten zaterdag wel al bekend onmiddellijk te stoppen met zijn programma ‘Proefkonijnen’ en ook zijn vrijdagavondshow ‘Skaj Is The Limit’ op 3FM niet langer uit te zenden. Ook RTL heeft zaterdagavond gereageerd op de aantijgingen die zijn gemaakt aan het adres van Kaj van der Ree. Hij is namelijk een van de presentatoren van ‘Concentrate’ bij RTL MCN, die populaire online videomakers ondersteunt. “Wij schrikken van zijn verkaring”, reageerde de zender op de ophef. “Wij keuren dit soort gedrag te allen tijde af.” Ook stelt de zender dat de vlogger niet bij RTL in dienst is, maar dat hij slechts af en toe in opdracht van het YouTube-programma ‘Nieuws’ werkte. Daar zouden geen nieuwe afleveringen meer van ingeblikt zijn, en in de toekomst zal hij niet meer gevraagd worden voor de show. Daarbij hebben ze ook geen nieuwe opdrachten meer liggen voor de presentator.