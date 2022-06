Nog maar pas gestart en nu al gestopt: Amy en Luca nemen noodgedwongen afscheid van coverband ‘De Bende’

BV Na jaren afwezig­heid is Erik Goossens weer overal: “Ik wil het goede voorbeeld geven aan mijn klanten”

Erik Goossens (54) is weer helemaal terug van weggeweest. Een tijdje geleden bracht hij een nieuwe single uit ‘Ooit Genoeg’, binnenkort vervangt hij Walter Damen in ‘Assisen IV’ én vanaf dinsdagavond is hij te zien in de populaire soap ‘Thuis’. Showbits-reporters Jarne en Desna vroegen Erik of al deze projecten wel echt toevallig z'n pad kruisten.

6:57