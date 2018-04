Nog lang niet uitgeblust op zijn 74ste: Mick Jagger werkt aan nieuwe songs voor The Rolling Stones TC

25 april 2018

15u23 1 Showbizz Momenteel bereiden The Rolling Stones zich volop voor op een nieuwe tournee. Maar daar blijft het niet bij. Aan een Ierse krant verklapte Mick Jagger dat hij weer volop aan het werken is aan nieuwe muziek.

Hij mag dan al een respectabel aantal jaren op de teller hebben staan, toch denkt Mick Jagger nog lang niet aan zijn pensioen. De geplande tournee met The Rolling Stones bewijst dat natuurlijk. Maar Mick is ook niet zinnens om tijdens concerten te blijven teren op de oude hits van de band. Hij werkt nog elke dag aan nieuwe muziek. "Ik ben volop aan het schrijven. Voornamelijk muziek voor de Stones. Niet dat ik echt doordacht en planmatig te werk ga. Het is meer ploeteren, dag na dag. Maar de resultaten zijn er. Ik kan de fans beloven dat er nieuwe songs aankomen." Hij geeft ook aan nog lang geen zin te hebben om op zijn lauweren te rusten. "Ooit komt ongetwijfeld de dag dat ik en de anderen er geen zin meer in hebben. Maar persoonlijk denk ik daar nog niet over na. Deze zomer gaan we zeker nog eens knallen.' The Rolling Stones beginnen op 17 mei aan hun nieuwe tournee. Die brengt ondermeer in Ierland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.