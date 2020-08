Nog geen verzoening in de maak tussen Monique en Rachel Hazes: “Ik kan geen komedie spelen” SDE

Bron: Shownieuws/RTL Boulevard 0 Showbizz Monique Westenberg (42) en haar schoonmoeder Rachel Hazes (50) liggen al een tijdje met elkaar overhoop, en uit interviews met de twee vrouwen lijkt het alsof de brokken niet meteen gelijmd zullen worden.

Dit weekend had Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes en moeder van z'n zoontje, een openhartig gesprek met ‘Shownieuws’. Daarin vertelde ze onder meer hoe ze geleden had onder de breuk met André eerder dit jaar en z'n beslissing om zich al snel in een nieuwe relatie met Bridget Maasland te storten. “Hoe ik het allemaal heb gedaan en hoe knap ik het heb gedragen.... Waar het vandaan is gekomen, geen idee", klonk het. “Ik dacht wel iedere dag: ’Je bent een moeder en je hebt een klein jongetje dat later alles terug kan lezen en zien. Ik vind haar (Maasland, red.) niet belangrijk.”

Wie wél fan was van Bridget, is schoonmoeder Rachel Hazes, en zij maakte er de voorbije maanden absoluut geen geheim van dat ze Bridget boven Monique verkoos. Wanneer haar dus gevraagd wordt naar de band met haar schoonmoeder, antwoordt Monique: “Ik denk dat ik daar niets meer over hoef te zeggen, dat dat wel duidelijk is." Een verzoening zit er niet in.

“Een goede vrouw, maar”

Een gelijkaardig geluid is er te horen bij Rachel, die aan RTL Boulevard haar verhaal deed. “Ik gun André z'n geluk", vertelde zij. “Of dat nu met Monique is, of met Klaartje of Josine. Ik vind het allemaal goed. Als hij morgen thuiskomt met een vrouw van 85 met drie gebitten, ook goed voor mij." Maar hoewel ze dus aanvaard heeft dat haar zoon voor Monique gekozen heeft, wil dat niet zeggen dat de twee vrouwen nu plots door één deur kunnen. “Ik heb niet zo veel met Monique en ik kan geen komedie spelen", haalde Rachel de schouders op. “Sorry, kon ik het maar wel. Dan was het allemaal veel makkelijker geweest. Het is een goede vrouw, alleen ...”, maakte ze haar zin niet af. “Het is ook niet aan mij, weet je. Ik hoef er niet mee samen te wonen."

Dat ze een stuk beter overeenkomt met z'n vorige vriendin, Bridget, geeft ze grif toe. “Ik vind het jammer hoe het is gelopen, ja. Ik draag Bridget een warm hart toe, dat is geen geheim. Maar ook dat is niet aan mij. Ik heb met Bridget een hele leuke tijd gehad, nog steeds. Het is niet omdat de relatie met m'n zoon voorbij is, dat ik haar ook moet laten vallen."

