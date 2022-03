“Nog elke dag paniekaanvallen”: Delphine Lecompte getuigt over seksueel misbruik in de psychiatrie

Showbizz “Je kan nooit iemand helemaal haten die grappig is”: Alex Agnew over zijn schooltijd

Alex Agnew (49) wist al heel vroeg dat hij komiek wilde worden. Dat vertelt hij in ‘Zot Gedraaid’ op Joe. “Ik dacht heel lang van mezelf dat ik grappig was. Dat bleek ook iets te zijn waar ik goed in was op school.” Het was voor de Antwerpse komiek een soort verdedigingsmechanisme. Het hielp in de liefde maar ook om vrienden te maken. “Je kan nooit iemand helemaal haten als die grappig is.”

27 februari