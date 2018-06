Nóg een rechtszaak voor Guy Van Sande: huwelijksfeest na 2 jaar nog altijd niet betaald De rechtszaak waar niemand van weet Redactie

19 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Guy Van Sande (55) moet binnenkort niet één maar twee rechters in de ogen kijken. Wat niemand wist: er lóópt al een - financieel - geding tegen de gevallen acteur. Meer dan twee jaar na zijn chique huwelijksfeest heeft Guy z’n factuur nog altijd niet betaald.

Na de zomer is het zover: dan buigt de rechtbank zich over de kinderporno-affaire met Guy Van Sande op de verdachtenlijst. Dik twee jaar nadat de gewezen ster van ‘Zone Stad’ voor ’t eerst door het parket werd verhoord. In volle wittebroodsweken was dat. Want niet lang voordien, meer bepaald op 24 mei 2016, had Guy zijn jawoord gegeven aan Nathalie. Een dag die de bruiloftsgasten zich nog lang zullen herinneren. En niet ­alleen vanwege de shock die enkele weken later volgde.

De huwelijksdag van Guy en Nathalie was áf. Geen verdeelde meningen daarover bij de gasten. Eerst was er het officiële moment op het gemeentehuis, waarna er een groot feest volgde in de tuin van het koppel. Hiervoor hadden Guy en Nathalie de hulp ingeschakeld van Star ­Entertainment, het managementbureau van heel wat Vlaamse artiesten.

Daar haalden ze werkelijk alles uit de kast om Guy en Nathalie, die zelfs een tijdje voor het bedrijf werkte, een onvergetelijke dag te bezorgen. Een receptie, een luxebarbecue met kreeft, een dansfeest met voormalig Qmusic- en Joe-dj Bjorn Verhoeven, hamburgers en frietjes om middernacht... Kortom: de vele gasten, onder wie ook heel wat BV’s, kwamen niets tekort.

Grootdoenerij

Een avondfeest met de nodige pracht en praal, dat heeft ­natuurlijk een navenant prijskaartje. Te hoog voor Guy en Nathalie? Meer dan twee jaar na datum staat de factuur van die onvergetelijke bruiloft alleszins nog open. "Guy en Nathalie zitten diep in de problemen", weet een wel­ingelichte bron. "Ze gaven dan wel een groots trouwfeest met alles erop en eraan, maar ze kunnen hun grootdoenerij niet betalen. Star Entertainment heeft daarom een zaak aangespannen."

Omdat de zaak nog lopende is, wil het managementbureau hierover geen uitspraken doen. En de acteur zelf houdt het op een afgemeten ‘geen commentaar’.

Deurwaarders

Guy Van Sande wordt al langer gekweld door financiële zorgen, maar dat die ondertussen een gerechtelijk staartje hebben gekregen, was nog niet bekend. De acteur belandde in een ­neerwaartse spiraal nadat hij ontslagen werd bij ‘Zone Stad’. Er kwam geen geld meer binnen en Guy werd daarnaast ook nog geconfronteerd met een stukgelopen relatie. Om te ontsnappen aan zijn miserie zocht hij zijn heil in cocaïne. Maar zijn drugsgebruik liep al snel uit de hand, helaas.

"Zijn verslaving heeft Guy bijzonder veel geld gekost", onthulde Nathalie enige tijd terug nog in Dag Allemaal. "Ik zou er geen cijfer op kunnen plakken. Maar als je zo zwaar verslaafd bent als Guy was, koop je voor meer dan 50 euro aan drugs per keer... Uiteindelijk kwamen er zelfs deurwaarders aan te pas, maar die schulden zijn allemaal afbetaald."

Op de markt

Al maakte Guys echtgenote wel meteen duidelijk dat hun financiële besognes daarmee niet van de baan waren. "We zitten er allerminst warmpjes bij", zei ze nog. "Eigenlijk is ’t niet meer leven dat wij doen, maar óverleven."

Door de kinderporno-zaak waarin zijn naam was gevallen, raakte Guy nergens meer aan de bak als acteur, maar er moest brood op de plank. En zo dook hij op de markt op, als vertegenwoordiger voor een bedrijf dat mensen aan een goedkopere telecom- en energiefactuur wil helpen. Hij schopte het daar zelfs tot coach van een team vertegenwoordigers.

Maar ook die professionele activiteit is ondertussen stopgezet. En Guys fotografie-website is weliswaar nog online, maar het is ­onduidelijk of hij nog professioneel als fotograaf aan de slag is. Het is dus nog maar de vraag of de factuur van dat huwelijksfeest ooit betaald zal raken...