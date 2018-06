Nóg een rechtszaak voor Guy Van Sande: huwelijksfeest na 2 jaar nog altijd niet betaald De rechtszaak waar niemand van weet Redactie

19 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Guy Van Sande (55) moet binnenkort niet één maar twee rechters in de ogen kijken. Wat niemand wist: er lóópt al een - financieel - geding tegen de gevallen acteur. Meer dan twee jaar na zijn chique huwelijksfeest heeft Guy z’n factuur nog altijd niet betaald.

Na de zomer is het zover: dan buigt de rechtbank zich over de kinderporno-affaire met Guy Van Sande op de verdachtenlijst. Dik twee jaar nadat de gewezen ster van ‘Zone Stad’ voor ’t eerst door het parket werd verhoord. In volle wittebroodsweken was dat. Want niet lang voordien, meer bepaald op 24 mei 2016, had Guy zijn jawoord gegeven aan Nathalie. Een dag die de bruiloftsgasten zich nog lang zullen herinneren. En niet ­alleen vanwege de shock die enkele weken later volgde.

De huwelijksdag van Guy en Nathalie was áf. Geen verdeelde meningen daarover bij de gasten. Eerst was er het officiële moment op het gemeentehuis, waarna er een groot feest volgde in de tuin van het koppel. Hiervoor hadden Guy en Nathalie de hulp ingeschakeld van Star ­Entertainment, het managementbureau van heel wat Vlaamse artiesten.

Daar haalden ze werkelijk alles uit de kast om Guy en Nathalie, die zelfs een tijdje voor het bedrijf werkte, een onvergetelijke dag te bezorgen. Een receptie, een luxebarbecue met kreeft, een dansfeest met voormalig Qmusic- en Joe-dj Bjorn Verhoeven, hamburgers en frietjes om middernacht... Kortom: de vele gasten, onder wie ook heel wat BV’s, kwamen niets tekort.

