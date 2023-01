Nog één keer ‘Start je dag’: Radio 2 neemt afscheid van regionale ochtendshows

‘#LikeMe’ kondigt extra show aan in het Sportpa­leis: “Onze eerste concerten waren bijna uitver­kocht”

Al fan van het vierde seizoen van ‘#LikeMe’? Dan heb je geluk. Want onder meer Caro, Camille, Emma en Vince kondigen een extra show aan van ‘#LikeMe in concert 2023'. De reden? Hun eerste concerten op 8 april zijn inmiddels bijna uitverkocht. De extra show zal doorgaan op 9 april in het Sportpaleis in Antwerpen.

18 januari