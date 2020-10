Nog een derde Penxten? Regi geeft duidelijkheid over kinderwens van hem en Elke Redactie

03 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Showbizz Een rustige zomer dankzij corona? Niet bij Regi Penxten. In ‘Toppers 2000' op Joe vertelde hij zaterdagochtend dat hij weinig of geen verschil heeft gemerkt met andere jaren, tot grote frustratie van vrouwlief Elke Vanelderen. En hoe zit het eigenlijk met hun kinderwens? Komt er nog een derde spruit bij?

“Elke had gehoopt dat ik meer tijd met haar en de kinderen zou kunnen doorbrengen”, vertelde Regi zaterdagochtend aan Heidi Van Tielen. “Ze dacht ‘amai, dat wordt een kalme zomer’, maar daar is eigenlijk niets van in huis gekomen.” Regi moet een van de weinige artiesten zijn die niet meer tijd heeft kunnen vrijmaken voor zijn gezin, merkt Heidi op. “Ik ben opnieuw met de liveband beginnen spelen, daar horen dan weer repetities bij. En dan kwam de Zomerhit nog eens, en studio-opnames. De zomer zat even vol als anders, alleen waren er geen festivals. ‘Dat is toch niet te doen bij u, het is altijd wat’, zei Elke. En ze heeft gelijk”, lacht de dj.

Regi en Elke zijn de trotse ouders van twee dochtertjes: Ellie Martha (7) en Renée (4). Heidi peilde ook even naar hun kinderwens. “Komt er nog een derde Penxten bij?”, vroeg ze. “Nooit! Nee!”, pareerde Regi meteen. “Twee is zo mooi, dat is een mooi getal. Je hebt twee handen, twee kindjes passen mooi in de auto, ze zijn goedkoper in het vliegtuig dan drie... Alleen maar voordelen dus.” Klaar en duidelijk, noemen ze dat dan.