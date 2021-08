Nog amper 58.000 kijkers en veel kritiek: ‘De Redders’ op Play4 kan Vlaanderen niet bekoren

TVDe nieuwe Play4-reeks ‘De Redders’ lijkt uit te draaien op een sisser. Hoewel er op voorhand veel promotie werd gemaakt voor de serie - waar onder meer Julie Vermeire in acteert - bleven er dinsdag nog amper 58.000 kijkers over. De zender had ongetwijfeld ook compleet andere reacties verwacht: op de sociale media is het zoeken naar een positief bericht in de zee van de commentaren.

In de docufictiereeks ‘De Redders’ - een hedendaagse versie van ‘Baywatch’ - beleven zes redders avonturen op het strand van Oostende en Mariakerke. In de serie acteren onder meer Julie Vermeire (23) en haar vriend Laurins Dursin (26), en ook Joni Ceusters - de 24-jarige Tieltenaar die ‘Kamp Waes’ overleefde - is te zien in de reeks. ‘De Redders’ beloofde op voorhand een mix van spanning, fun, drama, emoties en persoonlijke verhalen te brengen, maar daar zijn de makers volgens de kijkers allesbehalve in geslaagd.

Dat blijkt ook uit de kijkcijfers van ‘De Redders’: daar waar de eerste aflevering al nergens te zien was in de Top 20 van best bekeken programma’s op maandag, lijken de kijkcijfers met zo’n 58.000 live-kijkers op dinsdag nu helemaal gekelderd te zijn. “Ik heb de aflevering niet eens uitgekeken”, laten meerdere kijkers weten op Twitter. Of ook: “Het is al lang geleden dat ik uit plaatsvervangende schaamte moest wegkijken van het scherm. Dit is zo’n programma.”

Volgens de kijkers ontbreekt het ‘De Redders’ aan kwaliteit én acteertalent. “Nu weet ik waarom er acteeropleidingen bestaan”, schrijft iemand. Een ander laat weten: “Ze zouden beschaamd moeten zijn om dit uit te zenden”, en nog een andere kijker zegt: “Wie dacht dat we met een jaar corona en een kutzomer wel het ergste hadden gezien, heeft nog nooit naar ‘De Redders’ gekeken.” Verschillende kijkers laten ook al weten dat ze het programma nooit meer zullen bekijken: “Helaas, maar ‘De Redders’ valt niet meer te redden”, schrijft iemand. Of ook: “Is dit programma niet meer geschikt voor Ketnet?”, en “Wie komt ons redden van ‘De Redders’ op tv?”

‘Chapeau aan de cast’

Toch zijn er ook verschillende kijkers die wél enthousiast zijn: “Wat zit iedereen te kakken over ‘De Redders’! Ik vond aflevering één nochtans geslaagd! Beter dan ‘De Buurtpolitie’ als je het mij vraagt! Chapeau aan de cast”, laat iemand weten. Anderen delen die mening en laten dat ook weten: “Eindelijk eens iets anders dan herhalingen”, klinkt het nog.

Alsook: “Heel jammer dat mensen denken dat dit soort fictie de schuld is van de acteerprestaties. Het acteren is in dit soort reeksen absoluut het probleem niet - wel in de eerste plaats scenario’s, maar vooral ook de regie. Slechte dialoog kan opgelost worden door op set te werken om het goed te laten klinken, maar als er van acteurs verwacht wordt om alles te spelen zonder keuzes te maken, dan krijg je dit soort scènes. Da’s de verantwoordelijkheid van de regisseur, en die gaat hier de mist in.”

Een greep uit de commentaren op het programma:

