Nog altijd vrije liefde? Man van Katja Schuurman reageert op veelbesproken uitspraken over hun seksleven TDS

25 oktober 2019

12u00

Bron: SHOWNIEUWS 1 Showbizz Recent bekende de Nederlandse Katja Schuurman (44) haar bedgeheimen aan James Cooke in ‘Gert Late Night’. Ze vertelde openhartig over de open relatie die ze er met haar echtgenoot Freek van Noortwijk op nahoudt. “We hadden al eens zeven mensen tegelijk in de jacuzzi”, klonk het weinig subtiel. In het Nederlandse Shownieuws reageert echtgenoot Freek nu op haar onthullingen.

“Weet je wat het is, alles wat wij erover zeggen wordt uit zijn verband getrokken”, zegt Freek in Shownieuws over de pikante uitspraken van zijn vrouw. “En je kan nog zo van mening zijn dat je vrij wil zijn over dingen. Maar als het ongenuanceerd en uit zijn verband getrokken wordt, dan schiet het zijn doel voorbij en is het vooral provocatief in plaats van iets waar je gewoon oprecht in gelooft.”

Katja kwam door haar onthullingen in een ware mediastorm terecht. Ze stak niet onder stoelen of banken dat ze voor de ‘vrije liefde’ is. “We zijn sowieso altijd met z’n twee”, zei Katja. “Maar soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er vanalles ontstaan.” Het gaat ook niet altijd om vrouwen, meent ze. “Nee, allebei.” James Cooke viel bovendien achterover toen hij haar vroeg hoeveel personen ze maximum al tegelijk hebben gehad. “Hoeveel hadden we er laatst in de jacuzzi... Zeven?”

Spijt

“Hoeveel mensen gaan er niet uit elkaar? Meestal omdat iemand vreemdgaat, of omdat de spanning er niet meer is”, verklaarde ze verder. “Er gebeurt heel veel stiekem, en ik vind stiekem veel erger dan open.” Enkele dagen later had ze echter spijt van haar uitspraken. “Voor de goede orde: Ik heb het in ‘Bedgeheimen’ gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets dat we elk weekend doen”, reageerde de presentatrice. “Ik besef dat mijn openheid niet altijd fijn is voor een aantal mensen waar ik van hou. Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar gezegd heb over ons seksleven.”