Nog 2 dagen tot het Songfestival. Vintage shirts en Belgische mode: zo verscheen Hooverphonic op de turquoise loper

SongfestivalWe hebben meer dan een jaar moeten wachten op het Songfestival , en dat was er ook aan te merken op de turquoise loper die vandaag werd uitgerold in de haven van Rotterdam. Verschillende artiesten haalden doelbewust hun meest opvallende outfit uit de kast. Onze Belgische inzending Hooverphonic hield het dankzij stylist Tom Eerebout classy en cool. “Het moest perfect zijn. De zoektocht naar de juiste t-shirts alleen al nam maanden in beslag”

Of we de finale halen zal dinsdag pas duidelijk worden, maar een ding weten we nu al: dankzij stylist Tom Eerebout (32) - die ook al meer dan een decennium de looks van Lady Gaga bedenkt - maakt ons land sowieso op vestimentair vlak een goede beurt op het Songfestival. Getuige daarvan: de outfits die de band deze avond aantrok voor de turquoise loper in de haven van Rotterdam. “Ik vond het ook dit keer belangrijk dat de look heel Hooverphonic was, maar met nét dat tikkeltje extra”, legt Tom uit. “Daarnaast wilde ik ook werken met Belgische ontwerpers. We zijn een land dat veel talentvolle designers telt. Dat mag gezien worden.”

Geike werd van kop tot teen in een look van Dries Van Noten gehesen. “Qua outfit viel de keuze op een stoere, blauwe jumpsuit. Geike had voor we naar Rotterdam vertrokken al een fitting gehad bij Dries, waardoor haar figuur hier perfect in uitkomt. Ook haar schoenen zijn ontworpen door Dries Van Noten.”

Tweedehandswebsites afschuimen

Voor Raymond en Alex werd dit keer een ‘specialleke’ voorzien. “De voorbije dagen droeg Geike tijdens de persconferenties telkens een t-shirt van Johnny Cash, naar analogie met die zin uit ‘The Wrong Place’. Dit keer draaiden we dat om en mochten de heren zo’n shirt aantrekken.” Die knipoog was een idee van Alex, zo vertelt Tom. “Dat soort humor past helemaal bij Hooverphonic, dus ik was onmiddellijk voor het idee gewonnen. Het heeft me wel extra werk opgeleverd, om eerlijk te zijn. Ik wilde dat het vintage shirts zouden zijn, omdat dit extra rock ‘n roll toevoegt aan het geheel. En dus heb ik de voorbije maanden verschillende tweedehandswebsites afgeschuimd tot ik de juiste t-shirts te pakken had. Nu ja, that’s part of the job. (lacht)”

Alex droeg bij zijn t-shirt een jasje van Dries Van Noten, dat hij combineerde met een kostuumbroek uit z’n eigen kleerkast. Raymond koos dan weer voor een jeans, z’n hoedje van Elvis Pompilio en een zonnebril van het Antwerpse merk Komono. “Het was belangrijk dat deze drie mensen er stonden als groep, maar ook hun eigen look behielden. Het moest perfect zijn.”

