Nog 2 dagen tot het Songfestival. Moet er nog kitsch zijn? De 7 opvallendste acts op een rij

TV Was Meghan Markle te gast in ‘De Cooke en Verhulst Show’?

14 mei Hoog bezoek bij Gert en James in ‘De Cooke en Verhulst Show’ donderdagavond. Niemand minder dan Meghan Markle kwam langs om te praten over haar zwangerschap en prins Laurent. Of zo leek het toch, want via de techniek ‘deepfake’ werd het gezicht van de echte gast, Kim Van Oncen, vervangen door dat van de hertogin.