Nog 2 dagen tot ‘Game of Thrones’: als je dit leest ben je helemaal mee voor het nieuwe seizoen

13 april 2019

Morgen gaat het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ in première. Wij telden deze week af naar de première van de langverwachte achtste reeks, met vandaag deel 6: de situatie van de hoofdrolspelers voor de start van het laatste seizoen.

TV Dat het er in ‘Game of Thrones’ soms ingewikkeld aan toe gaat, hoeven we u niet te vertellen. Omdat seizoen zeven intussen al twee jaar achter ons ligt, vind je hieronder nog eens de situatie van hoe iedere hoofdrolspeler ervoor staat in zijn strijd om de ijzeren troon.

Net voor het beeld zwart werd na de laatste aflevering van seizoen zeven, was te zien hoe duizenden White Walkers door een gigantisch gat in The Wall wandelden. De dreiging is dus écht concreet geworden. Maar tegelijkertijd woedt de strijd voor de ijzeren troon en dus de alleenheerschappij over Westeros nog steeds in alle hevigheid. Dit is de situatie van de belangrijkste protagonisten.

Cersei

Ondanks het feit dat Jon Snow en zijn kompanen een Whitewalker van achter The Wall meenamen naar Kings Landing, is Cersei nog steeds niet overtuigd van de dreiging uit het noorden. Tegen Jon Snow en Daenarys Targaryen zei ze eerst het probleem met de Night King op te lossen alvorens over te gaan naar de strijd om de troon, maar tegen haar broer Jamie liet ze al verstaan daar niets van te menen. Oh, en Cersei is ook opnieuw zwanger.

Jamie Lannister

Dat leidt ons naadloos naar de vader, haar broer Jamie. Die is op de hoogte van Cerseis plannen maar gaat er niet mee akkoord. Aan het einde van de laatste seizoen is te zien hoe hij zijn mannen bij elkaar verzamelt en hen informeert over een expeditie naar het noorden waar de Whitewalkers nu echt Westeros bedreigen. Op dat moment komt Cersei de kamer binnengestormd: “Een expeditie naar het noorden?”, vraagt ze. “Ben je een verrader of een idioot?” Maar Jamie gaat alsnog vertrekken.

Tyrion Lannister

Een Lannister die al richting het noorden is vertrokken, is Tyrion. Aan het eind van seizoen zeven is het mastermind op weg naar het Winterfell van de zusjes Stark die er opnieuw de plak zwaaien. Net voor hij vertrok, waagde hij zijn leven door zijn zus Cersei in een privégesprek voor een laatste keer te overtuigen om het gezamenlijke pakt tegen de White Walkers aan te gaan. In dat gesprek kwam Tyrion ook te weten dat zijn zus opnieuw zwanger is. Wat hij doet met dat nieuws is niet duidelijk, want op dat moment wordt het beeld weggesneden naar dat van een bezorgde Thyrion die op de boot op weg naar Winterfell zit.

Jon Snow en Daenarys Targaryan

Ook op die boot: het kersverse koppeltje Jon Snow en drakenkoningin Daenarys Targaryan. Zij delen de lakens in de kajuit en dat terwijl Jon’s oude vriend Samwell Tarley net ontdekt heeft dat Jon eigenlijk ook een Targaryan is. De oudste broer van Daenares, Raeghar, is de vader van Jon. Wat van Jon de enige echte erfgenaam voor de Ijzeren troon maakt. Maar dat weten de tortelduifjes dus nog niet. Maken verder deel uit van Jon’s team: Lord Varys, Brienne of Tarth, Podrick Payne, Gregor ‘The Hound’ Clegane, Missandei, Ser Davos Weaworth, Ser Jonah Mormont, Drogon, Rhaegal en het Dothraki-leger.

Euron en Theon Greyjoy

Euron wil maar één ding: trouwen met Cersei. Hij spant dan ook met haar samen omdat Cersei hem vertelde dat ze zou ingaan op zijn huwelijksaanzoek als ze op de Ijzeren troon zit. Zijn broer Theon vond ondertussen de moed om zijn zus Yara uit de klauwen van zijn oom Euron te bevrijden. Alle Greyjoys bevinden zich aan het eind van seizoen zeven in The Narrow Sea.

Arya en Sansa Stark

Het heeft bijna zeven seizoenen geduurd, maar de zusjes Stark zijn dan toch terug herenigd. In het ouderlijke Winterfell dan nog wel. Het duo maakte in het zevende seizoen een einde aan de verraderlijke spelletjes van de eeuwige schijnheiligaard Lord ‘Littlefinger’ Baelish.