Nog 138 dagen tot Kerstmis, maar nieuwe adventskalender van Disney nu al 15 miljoen keer verkocht TDS

09 augustus 2019

20u28

Bron: ANP 1 Showbizz Het duurt nog wel even voordat de mooiste tijd van het jaar aanbreekt, maar dat betekent niet dat er alvast nagedacht kan worden over mogelijke kerstcadeautjes. Zo startte Disney alvast via webshop Amazon de voorverkoop van een speciale adventskalender. En die was meteen een hit.

Zoals gebruikelijk bij adventskalenders kan je vanaf 1 december elke dag voor Kerstmis een vakje van de kalender openmaken. In plaats van een chocolaatje of een klein speeltje, krijg je bij deze kalender echter een speciaal Disney-boek met een verhaal van bijvoorbeeld The Lion King, Frozen of Toy Story cadeau.

De adventskalender is erg in trek, weet People. Binnen een dag werd de kalender namelijk al ruim 15,6 miljoen keer gereserveerd. Vanaf 1 oktober is de kalender pas echt beschikbaar.