Nog 1.442 kandidaten in de race voor K3, waaronder vier non-binaire personen

Herman Brussel­mans wil nog steeds een kind: "Hebben zelfs al namen uitgekozen"

7 april In ‘Kat Zonder Grenzen’ had Kat Kerkhofs (32) het met haar bekende gasten over hun kinderwens. Dat Herman Brusselmans (63) bijvoorbeeld nog steeds een kinderwens heeft, is al een hele tijd geweten, maar in de aflevering van vanavond vertelde hij dat die plannen nog steeds op tafel liggen.