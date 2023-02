Noémi Wolfs strikt Clouseau als openingsact voor haar trouwfeest: “We zullen er staan”

Missie geslaagd voor Noémie Wolfs. Tijdens het Radio 1-programma ‘Belpop Helden’ bracht ze een muzikale hommage, of eerbetoon, aan Koen en Kris Wauters van Clouseau. Ze is een bijzonder grote fan van het nummer ‘Nobelprijs’. En aangezien ze in 2024 haar ‘jawoord’ geeft aan Simon Casier én ze nog een muzikale act op hun trouwfeest kunnen gebruiken, zag de zangeres haar kans schoon. In het nummer ‘Opening Dance’ weerklonk haar vraag aan Clouseau dan ook luid en duidelijk: “It would be great if you could play on my wedding day.” Een niet mis te verstane boodschap, vond ook Koen Wauters. “Ik kon mijn lach maar moeilijk onderdrukken", vertelde hij.