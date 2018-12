Noa Neal is weer single: “Ergens hoop ik dat het nog goedkomt, maar wat Dominic betreft is de lijn getrokken” IDR

05 december 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Triest nieuws voor zangeres Noa Neal (33). Haar relatie met de Nederlandse ondernemer Dominic Bakker is voorbij. “Na anderhalf jaar opnieuw alleen zijn, da’s wennen”, zegt Noa in TV Familie. “Ik dacht écht dat wij samen oud zouden worden.”

De afstand tussen jullie woonplaatsen was wel groot.

Inderdaad. Dominic woont in Amsterdam, ik in Antwerpen. Maar dat maakte het ook leuk. Elkaar zien voelde altijd aan als een citytripje. Ik was ook van plan om naar Amsterdam te verhuizen.

Jullie maakten al toekomstplannen?

Dominic en ik hadden ons oog laten vallen op een superleuk huis aan het water. En we spraken ook volop over kinderen. We hadden zelf al een naam. Het voelt zo raar om er in de verleden tijd over te praten...

Waar is het misgelopen?

We hadden zoals elk koppel wat meningsverschillen, zaten niet altijd op dezelfde lijn. Maar niks dat niet op te lossen viel. Dácht ik. Ik ben een dromer, Dominic is heel rationeel. Liefde alleen is niet voldoende, beseffen we nu.

Je had het niet zien ­aankomen?

Totaal niet. Hij heeft de knoop doorgehakt, maar daardoor doet het niet minder pijn. We zijn allebei enorm koppig, maar zo gek op mekaar. Nog steeds. Ik dacht dat we deze periode konden overwinnen. Kort voor de breuk beleefden we nog een romantisch weekend in Kopenhagen. En dan ineens die bittere realiteit...

Da’s hard. Weer single worden op je 33ste...

... is echt niet fijn. Ik wil verder met m’n leven, droom van kinderen. Ik dacht dat dat er met Dominic allemaal inzat. Na de breuk met Frank (Molnar, nvdr) duurde het lang voor ik m’n hart weer durfde open te stellen. Dominic wist me helemaal te ontdooien.

Horen jullie elkaar nog?

Regelmatig. We sturen nog berichtjes naar elkaar om te zeggen dat we elkaar graag zien en missen. Maar ja... Ergens hoop ik dat het nog goedkomt, maar wat Dominic betreft is de lijn getrokken. En ik ben ook niet iemand die echt in tweede kansen gelooft. Nee, er is zeker niemand anders in het spel.

Jij woont weer in Antwerpen.

En da’s toch aanpassen. In m’n hoofd had ik de switch om naar Nederland te verhuizen al gemaakt. Ik zie enorm op tegen de feestdagen. Onlangs stuurde Dominic me nog een sms die lief bedoeld was, maar die mij verdrietig maakte.

Hoezo?

Hij schreef dat ik z’n vrouw had moeten worden én de moeder van z’n kinderen. Zulke dingen wil ik nu niet lezen. De breuk is al moeilijk genoeg.

Zo maakt hij het inderdaad complex.

Precies. We zien elkaar ook beter niet meer. De laatste keer dat we afspraken, om mijn spullen op te halen, zijn we allebei gecrasht. Gelukkig heb ik mijn jack russells Bas en Billie.

Durf jij al aan een nieuwe liefde denken?

O nee, daar staat m’n hoofd totaal niet naar. Als ik tijd heb om na te denken, word ik overmand door ongeloof en verdriet. Het zal nog een hele tijd duren voor ik weer iemand in m’n leven toelaat. Vrienden raden me aan om alle contact te verbreken, maar dat voelt vreemd. (stilletjes) In dit sprookje zijn er geen winnaars, maar we zullen altijd een plekje in elkaars hart hebben.