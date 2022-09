Noa Aliya (28), high-class escort en zakenvrouw: “In mijn klantenbestand zit een parlementslid, BV's, voetballers...”

De Wereld van NanoeIn de eerste aflevering van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ trekt OnlyFans-ster Nanoe Vaesen naar high-class escort Noa Aliya. Noa is 28, niet eens geboren toen de film ‘Pretty Woman’ 32 jaar geleden werd uitgebracht. En toch vergelijkt de luxe-escorte uit Antwerpen zichzelf met Julia Roberts. Alleen heeft zij niet één Richard Gere, maar (veel) meer mannen die niet op een euro of geste meer of minder moeten kijken.

In de nieuwe HLN Original-videoreeks ‘De Wereld van Nanoe’ geeft sekswerker Nanoe Vaesen de kijker een unieke blik op de Belgische seksindustrie. Jaarlijks draait de sector een omzet van meer dan één miljard euro en nu sekswerk uit het strafrecht is gehaald durven meer mensen uit de anonimiteit te treden. Nanoe gaat mee op stap met high class escorts, pornografen, fetisjisten en bezoekt parenclubs en massagesalons. De Wereld van Nanoe is exclusief te bekijken in de app van HLN. Elke vrijdag een nieuwe aflevering, 8 weken lang.

Noa biedt vanop haar luxueuze appartement in Kruibeke diensten aan aan mannen en vrouwen met een portemonnee zo groot als hun libido en leidt haar leven op de tonen van ‘Glamourous’. ‘We flying first class, up in the sky. Poppin’ champagne, livin’ my life. In the fast lane… Glamorous!’ Noa houdt van haar job en de luxe die erbij hoort — inclusief een lijntje coke, of feestpoeder zoals ze het zelf noemt.

Quote Mijn mama zei: ‘Meisje, als je gelukkig bent en je kan er je rekeningen mee betalen…. Waarom niet?’ Papa zei: ‘Ge zie gie nie goed, zeker?’ Noa Aliya

Volledig scherm Nanoe Vaesen en Noa Aliya HLN kiezen lingerie in de HLN Original 'De Wereld van Nanoe'. © HLN

De eerste keer betaalde seks had ze op haar zeventiende. “Een heel fijne herinnering. Ik ben begonnen in een massagesalon op het Eilandje in Antwerpen — enkel erotische massages met de befaamde handmatige happy ending. Op mijn eerste werkdag had ik zo’n 800 à 900 euro verdiend aan vijftien klanten. Mijn beroepskeuze was snel gemaakt. Mijn mama zei: ‘Meisje, als je gelukkig bent en je kan er je rekeningen mee betalen en al die dingen kopen…. Waarom niet?’ Mijn papa, een West-Vlaamse ex-para, had het er moeilijker mee. ‘Ge zie gie nie goed zeker?’, was zowat het enige wat hij kon uitbrengen.”

Alle hoeken van de kamer

Noa bouwde op enkele jaren tijd een stevig klantenbestand uit. “Veel gewone mannen, maar ook een parlementslid, dokters, zakenmensen, BV’s, voetballers....” Klanten met een goedgevulde portemonnee, maar vaak ook mannen die thuis gewoon een partner hebben. “Tachtig procent is getrouwd. Ik zie dat niet als vreemdgaan. Als de vrouwkes daar ook zo over zou denken, zou het een pak beter gaan bij veel koppels.”

Quote Noa heeft ook een parlements­lid, dokters, zakenmen­sen, BV’s, voetbal­lers... als klanten. Zitten zij te wachten op een factuurtje?

55% van de Belgen die betaalde seks hebben, kiest voor privé-ontvangst. Noa’s klanten zijn meer dan welkom in haar luxueuze appartement. “Veel bekende klanten willen niet gezien worden, dus ontvang ik ze thuis. “Ken je de uitdrukking ‘alle hoeken van de kamer’?” (lacht) In elke hoek van dit appartement is al wel iets gebeurd. Mocht de zetel kunnen praten…”

Volledig scherm Nanoe Vaesen en Noa Aliya op stap in 'De Wereld van Nanoe'. © HLN

Noa gaat ook mee naar het massagesalon of op tweedaagse zakenreis als het moet. Alles is bespreekbaar, als je maar centen hebt. “Het principe is simpel: je betaalt voor mijn tijd. Voor twee uurtjes privé-ontvangst betaal je 400 euro, voor twee dagen betaal je 4.000 euro. Als ik mee ben op zakenreis, moet ik overdag mijn plan trekken. Dan krijg ik vaak de Mastercard mee.”

Risico’s van het vak

Toch blijft sekswerk een risicovol beroep. Maar een verwittigde vrouw.... “Ik heb drie regels. Regel 1: neem lessen zelfverdediging. Elke dame zou dat moeten doen. Regel 2: mijn chauffeur is mijn bodyguard. Vooraf spreken we alle regels door. Daarnaast staat er standaard een bericht klaar naar zijn nummer. ‘Yes’ wil zeggen: ‘Alles is oké.’ ‘Neen’ wil zeggen: ‘Kom mij onmiddellijk halen.’ Regel 3: vraag altijd een voorschot. Zonder voorschot no date. ”

Volledig scherm Noa Aliya in 'De Wereld van Nanoe'. © HLN

Voorschotten, online boekingen, adverteren… De sekswerker kan facturen opmaken, btw-bonnetjes schrijven, onkosten inbrengen. Het statuut van zelfstandige geeft rechten, zekerheden en structuren die het beroep uit de taboesfeer halen. Maar ook wat vragen wat betreft de discretie. Want zit elke klant daarop te wachten? Komt er massaal inspectie en hoeveel belastingen zullen de sekswerkers moeten betalen? Noa heeft nog een tweetal jaar om daarachter te komen, want voor haar dertigste wil ze stoppen met sekswerk. Haar centen zet ze op de bank voor de opstart van een eigen kapperszaak. Een kapper meer, een sekswerker minder: dan is het evenwicht weer wat hersteld.

En dan is het ook tijd voor een vaste relatie - “liefst met een man die nog nooit naar een escort is geweest” - en kinderen, “maar wel met de juiste persoon”. Sekswerkers zijn en blijven ook maar gewone vrouwen.

