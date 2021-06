Nisa Van Baelen draagt haar overwinning op Miss Exclusive 2021 op aan haar overleden hondje: “Drie uur voor de grote finale is hij plots overleden”

KIJKGIDS RECENSIE. ‘Physical’: 80's nostalgie met weinig om het lijf

21 juni Een getormenteerde huisvrouw met een zelfbeeld dat aan flarden ligt, wiens leven drastisch wordt omgegooid wanneer ze aerobics ontdekt. Qua redenen om enthousiast te worden, kan de Apple TV+-reeks ‘Physical’ op papier alvast tellen. Al is deze dramatische komedie een stuk anders dan wat de kitscherige kaft doet vermoeden. Moet u deze reeks streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.