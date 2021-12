Nirvana wil rechtszaak rond coverfoto ‘Nevermind’ laten verwerpen: “Niet serieus”

TV Willie Garson krijgt emotioneel afscheid in ‘SATC’-re­boot ‘And Just Like That...’

And just like that nemen de makers van de ‘Sex and the City’-reboot afscheid van één van hun meest geliefkoosde personages. Willie Garson, die Stanford Blatch speelt in de reeks, kwam om het leven gedurende de opnames voor de reboot. Garson zelf is nog te zien in de eerste drie afleveringen, maar in de vierde episode moet de kijker afscheid nemen van zijn personage. Opgepast: dit artikel bevat spoilers voor ‘And Just Like That’.

23 december