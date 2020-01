Nipsey Hussle wint postuum Grammy voor beste rap performance TL

27 januari 2020

03u35

Bron: AD.nl 0 Showbizz De Amerikaanse rapper Nipsey Hussle, die bijna een jaar geleden om het leven kwam, heeft zondagavond postuum nog een Grammy in de wacht gesleept. Nipsey Hussle werd die eind maart vorig jaar in Los Angeles op straat neergeschoten.

De rapper won het beeldje voor beste rap performance met zijn nummer Racks In The Middle. Voor die plaat werkte hij samen met Roddy Ricch en Hit-Boy.

Het is de eerste keer dat Nipsey een Grammy heeft gewonnen. Vorig jaar was hij met zijn album Victory Lap wel genomineerd voor de Grammy in de categorie beste album, maar de prijs ging toen naar Cardi B met haar plaat Invasion of Privacy.

Nipsey was ook in de categorie beste rapnummer in de race voor een prijs, maar 21 Savage Featuring J. Cole kwamen daar met A Lot echter als winnaars uit de bus.