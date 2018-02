Nina Hagen haalt docu van antenne EDA

24 februari 2018

09u53 0 Showbizz Nina Hagen doet haar naam van Duitse diva alle eer aan. De 62-jarige muzikante heeft de documentaire 'Buying the band' van antenne gehaald omdat de film een fragment toont van een minder geslaagde studiosessie van Hagen in Amsterdam.

'Buying the band' is een docu over een nieuwe band die is samengesteld uit leden van Wild Romance, de oude band van wijlen Herman Brood. De regisseur volgde de band een jaar. Omdat niemand de film wilde uitbrengen, bood de VPRO aan hem op muziekplatform 3 voor 12 te plaatsen.

Nu heeft die de documentaire offline gehaald na klachten van de Duitse zangeres Nina Hagen. In de film is een met verborgen camera’s gedraaid fragment te zien van een minder geslaagde studiosessie van Hagen in Amsterdam.

"Nina Hagen heeft kenbaar gemaakt dat ze het niet op prijs stelt dat wij deze scene hadden gebruikt”, stelt de regisseur in de Volkskrant. De film wordt binnen een paar dagen opnieuw op de site geplaatst maar dan zonder het fragment met de Duitse diva.

Catharina 'Nina' Hagen werd bekend als obscure Duitse zangeres en songwriter.

Haar muziek werd steeds excentrieker en ging van punk en rock naar dance muziek in de jaren '80. In die tijd heeft ze ook een relatie met Herman Brood. Zo trouwde met Brood, maar ook met diens ex-gitarist Ferdi Karmelk. Met deze laatste kreeg Hagen een dochter Cosma Shiva Hagen.