Nile Rodgers: "Avicii had me beloofd dat hij zou stoppen met drinken" EVDB

21 april 2018

17u27 0 Showbizz Nile Rodgers, frontman van 'Chic' en goede vriend van Tim Bergling of Avicii, vreest dat de Zweedse DJ opnieuw alcoholproblemen had. " Het kwetste me om hem dronken te zien, hij had me beloofd dat hij zou stoppen met drinken."

De Amerikaanse muzikant is kapot door het nieuws dat Avicii, echte naam Tim Bergling, overleden is. Persoonlijk vreest hij dat Avicii opnieuw met drankproblemen kampte. De Zweedse superster stopte in 2016 met touren wegens gezondheidsproblemen, die veroorzaakt werden door zijn overmatig alcoholgebruik.

De 28-jarige DJ overleed gisteren in Oman en goede vriend Nile Rodgers denkt daarbij terug aan Avicii's alcoholgebruik. Zo'n drie jaar geleden trof Rodgers hem dronken aan voor een optreden. "Het kwetste me om hem dronken te zien, hij had me beloofd dat hij zou stoppen met drinken", vertelt Rodgers aan Associated Press. "Ik ben toen onmiddellijk naar huis gegaan, het brak mijn hart om hem zo aan te treffen."

You can see how genuine my love was for @avicii. Here's how we met and our relationship developed. #RIPAvicii my little brohttps://t.co/JWENohPxQv Nile Rodgers(@ nilerodgers) link

Het nieuws dat Tim er niet langer is, kwam bij Rodgers hard aan: "Ik ben in shock. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik kan je wel vertellen – als persoon, als vriend en, nog belangrijker, als muzikant – dat Tim een van de grootste en meest melodieuze liedjesschrijvers was die ik ooit heb gekend. En ik kan het weten, want ik heb met de grootsten ter wereld samengewerkt."

I still can't believe Tim's gone. #RIP @Avicii - Love always. You were so gifted and I'm glad I shared the planet while you walked it.

Big bro https://t.co/kum3GdinGM Nile Rodgers(@ nilerodgers) link