“Niks belangrijker dan peace of mind. Niet morgen, vandààg op Pukkelpop please”: Selah Sue ontpopt tot rolmodel in strijd tegen depressie

“Niks belangrijker dan peace of mind. Da’s waar, toch? Da’s hetgeen we allemaal willen. Niet morgen, vandààg please! Give it to me, baby. Now!” Bij het begin van haar show beloofde Selah Sue nog plechtig dat ze de muziek zou laten spreken. Gaandeweg kon ze het niet laten enkele wijze woorden de weide voor haar mainstage in te sturen. In het geel gehuld, als kleur van licht en zon. Een rolmodel op alle vlakken, dat is de 33-jarige singer-songwriter. Een wonderbrein in muziek, iemand die in haar hoofd worstelt met angst en depressie. Dat ze opnieuw antidepressiva neemt, na veertien jaar verlost te zijn van haar demonen, vertelde ze onlangs openlijk al in een getuigenis op sociale media. “Maar soms is het beste ook gewoon eens efkes springen op het terrein”, sprak ze met guitige glimlach.