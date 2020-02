NikkieTutorials teleurgesteld in Ellen DeGeneres: “Ze zei niet eens hallo” Redactie

11 februari 2020

07u47

Bron: AD 0 Showbizz Nikkie de Jager kijkt met weinig plezier terug op haar bezoek aan de Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres. De YouTube-ster, die daar opereert onder de naam NikkieTutorials, was vanavond snoeihard in ‘De Wereld Draait Door’ over de presentatrice: “Er is een groot verschil tussen ‘De Wereld Draait Door’ en ‘Ellen’. En dan geef ik jullie het positieve handje.”

Eerder op de avond werd bekend dat Nikkie de Jager toegevoegd wordt aan het presentatieteam van het Eurovisie Songfestival. Ze was te gast bij ‘De Wereld Draait Door’ om daarover te praten, maar eerst wilde Matthijs van Nieuwkerk nog weten wat ze allemaal had beleefd na haar coming out-video, die inmiddels 34 miljoen keer is bekeken. Daarin onthulde ze transgender te zijn.



Door de publiciteit die met die onthulling meekwam, werd ze ook uitgenodigd bij Ellen DeGeneres. Als Matthijs haar vraagt hoe het was om bij die talkshow aan te schuiven, haalt Nikkie haar neus op. “Laat ik zeggen dat er een groot verschil is tussen ‘De Wereld Draait Door’ en ‘Ellen’”, klinkt het cynisch. Daarna vervolgt ze: “En dan geef ik jullie het positieve handje.”



De YouTube-ster voelde zich niet welkom en op haar gemak gesteld door Ellen. “Kijk het is bijvoorbeeld heel leuk dat jij vooraf wel hallo komt zeggen”, zegt ze tegen Matthijs. “Ik ben hier in programma's geweest en in andere landen, maar dat is gewoon een hele andere wereld. Het is een ‘tikkie’ afstandelijker”, drukt ze zich bewust mild uit.



Toen Nikkie te gast was bij Ellen sprak ze juist nog een dankwoord uit, dat ze zo'n groot podium kreeg om over het thema transgender zijn te praten. “Ik blijf wel bij die woorden. Dat ik zo'n podium mag betreden, is de grootste eer. Laat ik dat vooropstellen, maar het is wel een andere wereld.”